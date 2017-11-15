Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı: Nuriye Gülmen'e müdahale ederiz /15 Kasım 2017 13:34

Sağlık Bakanı: Nuriye Gülmen'e müdahale ederiz

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen’i 5 uzman doktorun takip ettiğini, ancak tedaviyi kabul etmediği için hiçbir müdahalede bulunmadıklarını söyledi. Demircan, “Ancak şuur kapanması olursa bize yasalar izin veriyor ve müdahale hakkını kullanıyoruz” dedi.

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OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın sağlık durumu, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda gündeme geldi.

Komisyon üyelerinin soruları üzerine konuşan Sağlık Bakanı Demircan, “Nuriye Gülmen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatıyor Ekimin 10’undan beri, mahkûm servisinde gözetim altında tutuluyor. Her gün 5 uzman doktordan oluşan heyet kendisiyle görüşüyor. Bir heyet oluşturduk biz kendisinin takibi için. Tedavi ve tetkiklerin yapılması gerektiği hakkında görüşülüyor ancak hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor” dedi.

HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, Bakan Demircan’a “İş yerine dönse, hiç uğraşmasanız. Bundan daha kolay ne var?” diye seslendi. Bakan Demircan ise “Sağlık Bakanı olarak, bana emanet edilmiş. Yargının konusu” demekle yetindi.

“Yapacak bir şeyimiz yok”

Bakan Demircan, Gülmen’in sağlık durumunun sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre, şuuru açık olduğu sürece ne tetkik yapabilmek için kan alabiliyoruz ne de bir tedavi için girişimde bulunabiliyoruz. Şuuru açık hastanın, kendisiyle her gün görüşüyoruz, izin verirse, sağlığının son durumunu gözleme dışında, bir hekim grubu ancak müşaadeyle buna bakabiliyor. Yoksa gelip ne kilosunu tartabilirsiniz… Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ancak şuur kapanması olursa bize yasalar izin veriyor ve müdahale hakkını kullanıyoruz.”
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