Sağlık Bakanı Demircan da kaç kez istifa eşiğinden dönmüş

Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP kabine içerisindeki rahatsızlıkları anlatt...





Aile içinde meydana gelen dayaklı bir kavganın ardından Emine Erdoğan’ın devreye girip, “biz bir aileyiz. Bu işlere son verin” uyarısı yaptığı konuşuluyor. Tek sıkıntılı Bakan Süleyman Soylu mu? Hayır… Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da kaç kez istifa eşiğinden dönmüş… Erdoğan’ın bir projesini “bunu ben yapamam. İstifa edeyim” diyerek geri çevirmiş. Erdoğan, istifayı kabul etmemiş. Demircan’ın makamında meydana geldiği iddia edilen yumruklu bir kavgadan bahsediliyor ki… Evlere şenlik!.. Bakanlar konuşamıyor, sesini çıkaramıyor. Yakında kabine revizyonu beklentisi onları tir tir titretiyor. Gazlarını ancak, bazı özel ofislerde mırın kırın ederek çıkarabiliyorlar. Doktor Devlet Bahçeli’nin himayelerindeki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi işte böyle bir şey.. Haydi, ak troller işbaşına!..