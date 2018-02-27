Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Demircan da kaç kez istifa eşiğinden dönmüş /27 Şubat 2018 12:26

Sağlık Bakanı Demircan da kaç kez istifa eşiğinden dönmüş

AKP kabine içerisindeki rahatsızlıkları gün yüzüne çıkmaya başladı. Siyasi kulislerde Emine Erdoğan’ın bile devreye girip tartışmaları bitirmeye çalıştığı konuşuluyor...

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Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, AKP kabine içerisindeki rahatsızlıkları anlatt...  

Aile içinde meydana gelen dayaklı bir kavganın ardından Emine Erdoğan’ın devreye girip, “biz bir aileyiz. Bu işlere son verin” uyarısı yaptığı konuşuluyor. Tek sıkıntılı Bakan Süleyman Soylu mu? Hayır… Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da kaç kez istifa eşiğinden dönmüş… Erdoğan’ın bir projesini “bunu ben yapamam. İstifa edeyim” diyerek geri çevirmiş. Erdoğan, istifayı kabul etmemiş. Demircan’ın makamında meydana geldiği iddia edilen yumruklu bir kavgadan bahsediliyor ki… Evlere şenlik!.. Bakanlar konuşamıyor, sesini çıkaramıyor. Yakında kabine revizyonu beklentisi onları tir tir titretiyor. Gazlarını ancak, bazı özel ofislerde mırın kırın ederek çıkarabiliyorlar. Doktor Devlet Bahçeli’nin himayelerindeki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi işte böyle bir şey.. Haydi, ak troller işbaşına!..
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