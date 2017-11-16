Sağlar: ‘Zarrab konuşursa Erdoğan’ın tutuklanma ihtimali var’





CHP’li Fikri Sağlar, AKP iktidarı için Rıza Sarraf davasının Fethullah Gülen’in iadesinden daha önemli olduğunu çünkü bu dava sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tutuklama kararı çıkabileceğini öne sürdü.







BirGün yazarı Sağlar bugünkü yazısında “17/25 Aralık tapelerinin” ABD mahkemesi tarafından delil olarak kabul edilmesi sonrası Sarraf konuşursa RTE ve Türkiye müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. RTE’nin tutuklanması bile olasılıklar arasında’ ifadelerini kullandı.





Sağlar, ‘Şayet iş bu noktaya kadar varırsa, RTE’nin tüm mal varlığına el konulmasıyla birlikte Türkiye’nin bankalarının da büyük cezalarla karşı karşıya kalacağı da açık!..Sadece bu kadarla kalmayacak, İran’a karşı delinen ambargo nedeniyle ortaya çıkan kirli ilişki sonrası Türkiye teröre destek veren “haydut ülke “ suçlamasıyla karşılaşabilecektir’ görüşünü dile getirdi.