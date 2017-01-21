Samanyolu Haber /Gündem / Saffet Sancaklı intihar girişiminde bulunan eşiyle ilgili ilk defa konuştu /21 Ocak 2017 11:12

Saffet Sancaklı intihar girişiminde bulunan eşiyle ilgili ilk defa konuştu

MHP'li Saffet Sancaklı, anayasa değişiklik teklifinin son maddesinin oylamasına geçilmeden önce Genel Kurul'a teşekkür etti.

Saffet Sancaklı intihar girişiminde bulunan eşiyle ilgili ilk defa konuştu

MHP'li Saffet Sancaklı tüm partilere yaşadığı olay nedeniyle gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Sancaklı, "Bu olay çok ağır geldi bana. Mucize bekliyoruz, dua ediyoruz, hepinizden de dua etmezi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben teşekkür etmeye geldim hepinize" diyen Sancaklı, "Hülya hanımın durumu stabil devam ediyor. Ne ileri gidiyor ne geri. İnşallah gözünü açacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım da Sancaklı'nın konuşması bitince Genel Kurul'da yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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