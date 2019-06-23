Samanyolu Haber /Gündem / Sadi Güven'den ilk açıklama /23 Haziran 2019 22:08

Sadi Güven'den ilk açıklama

23 Haziran'da tekrarlanan seçimde mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu dokuz puan farkla İBB başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven yenilenen 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM

YSK Başkanı Sadi Güven’in konuşmasında satır başları şöyle:

“Sisteme girilen veriler YSK’ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

2014 yılından bu yana sonuçlar vatandaşlarımıza sunulmaktadır. En kısa sürede vatandaşlarımıza açılacaktır.

Sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup hesap edilmektedir. Resmi sonuçları en kısa sürede açıklayacağız.

Seçim yasaklarını delenler için işlem yapılacaktır.

Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olarak bizim sitemizdeki sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen bir yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak üzere işlenmiş olacak. Taranan sandık sonuçları sistemimize düştüğü andan itibaren seçime katılan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek, seçime katılan partiler aynı veriye sahiptirler. Bir itiraz süreci var. İlçe seçim ve il seçim kurullarına. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir. Teşekkürler.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sadi Güven'den ilk açıklama Sonraki Haber >>

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu'ndan ilk sözler...

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:26