Sadi Güven'den ilk açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven’in konuşmasında satır başları şöyle:







“Sisteme girilen veriler YSK’ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır.





2014 yılından bu yana sonuçlar vatandaşlarımıza sunulmaktadır. En kısa sürede vatandaşlarımıza açılacaktır.





Sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup hesap edilmektedir. Resmi sonuçları en kısa sürede açıklayacağız.





Seçim yasaklarını delenler için işlem yapılacaktır.





Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olarak bizim sitemizdeki sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen bir yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak üzere işlenmiş olacak. Taranan sandık sonuçları sistemimize düştüğü andan itibaren seçime katılan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek, seçime katılan partiler aynı veriye sahiptirler. Bir itiraz süreci var. İlçe seçim ve il seçim kurullarına. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir. Teşekkürler.”



