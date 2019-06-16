Sadece memur değil, devlet tehlikede

Eski Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü Hakan Özyıldız, son dönemde gündeme gelen kamu görevlilerinin 'tarafsızlığı' ilkesi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Özyıldız, "Bize devlet ile hükümetin ayrımı öğretildi. 'Devletin memuru olun' dendi... Eğer bir kamu çalışanı bu özeni göstermezse onun devlete hizmet anlayışına, halkın hizmetkarı olmasına halel gelebilir. O zaman sadece o memur değil devlet tehlikededir." dedi.





"KATILIMCISINI BİLMEDİĞİMİZ TOPLULUĞA BİLE GİTMEZDİK"





Özyıldız, 2000 yılında Galatasaray'ın UEFA Kupası final maçına dönemin spordan sorumlu devlet bakanının davetlisi olarak gideceğini ancak daveti reddettiğini ifade ederken, "Değil bir siyasi partiye, katılımcısını bilmediğimiz topluluğa bile 'görevli' değilsek gitmezdik. Taraflı gözükürüz diye ödümüz kopardı." dedi.









HAKAN ÖZYILDIZ'IN ŞAHSİ TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTIĞI MESAJLAR:





*Ömrümün 26 yılını kamu görevlisi olarak geçirdim. Ama devlet memuru olarak. Siyasi partilerle hiç işim olmadı. Kapılarından içeri girmedim. Bize devlet ile hükümetin ayrımı öğretildi. 'Devletin memuru olun' dendi.





*Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürüydüm. Devletin tüm nakit akımımın ve iç borçlanmasının sorumlusuydum Kopenhag’da Galatasaray'ın kupa kazandığı o unutulmaz UEFA final maçı vardı. Spordan sorumlu devlet bakanının davetlisi olarak gidecektim.





*Müsteşardan izin istedim. 'Uçakta kimlerin olacağını bilmiyoruz. Sen devletin parasını yönetiyorsun. Takdir senin, fakat gitmesen daha iyi olur' dedi. Gitmedim.





*Eğer bir kamu çalışanı bu özeni göstermezse onun devlete hizmet anlayışına, halkın hizmetkârı olmasına halel gelebilir. O zaman sadece o memur değil devlet tehlikededir."

