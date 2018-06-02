Sadece dört fabrikanın satışından edilen zarar 415 milyon TL

Sözcü'de yer alan habere göre bu kararla birlikte satışa çıkarılan Türkşeker'e ait 14 şeker fabrikasından 11'inin satışı resmen tamamlanmış oldu. ÖYK'nın kararını bekleyen Erzurum ve Erzincan fabrikaları önce tek tek satışa çıkarılmış ancak talep olmadığı gerekçesiyle daha sonra birleştirilerek satılmış ve bu iki fabrikayı paket halinde 287 milyon liraya Albayrak Turizm şirketi satın almıştı. Kastamonu fabrikasına ise 119 milyon 600 bin liralık fiyatı kimse vermeyince ihale iptal edilmişti.





ÖYK'nın dün aldığı kararla Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon liraya Mutlucan Tuz şirketine satılmış oldu. Bu şirketin parayı ödeyememesi ya da yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde fabrika önce ikinci en yüksek teklifi veren İskur Tekstil firmasına, o firma da almazsa Kayseri Şeker Fabrikaları şirketine teklif edilecek. ÖYK'nın diğer kararlarıyla da Alpullu Şeker Fabrikasının 150 milyon liraya Binbirgıda Tarım Ürünleri şirketine, Burdur Şeker Fabrikasının 487 milyon liraya Erser Grup'a ve Muş Şeker Fabrikasının 230.2 milyon liraya MBD İnşaat şirketine satışları onaylandı.





415 MİLYON LİRA UCUZA GİTTİ





Bu 4 fabrikasının satışından dolayı devletin kasasına peşin veya taksitli ödemelerin sonunda 1 milyar 164 milyon 200 bin lira para girecek. Ancak şeker fabrikalarında örgütlü olan Şeker-İş Sendikası, 2012 yılındaki özelleştirmelerde oluşan fiyatlar üzerinden yaptığı hesaplamaya göre bu 4 fabrikanın ucuza satılmasından dolayı devletin toplamda 415 milyon 320 bin lira zarar ettiğini bildirdi. Yapılan bu hesaba göre Elbistan 120.4 milyon, Muş 120 milyon, Burdur 119.9 milyon ve Alpullu şeker fabrikası da 55 milyon lira civarında daha ucuz fiyatlara satıldı.





Sendikanın yaptığı hesaplamaya göre, ÖYK'nın satışlarını onayladığı toplam 11 fabrikadan dolayı kamunun uğradığı zarar ise 2 milyar 45 milyon lirayı buluyor. Özelleştirme İdaresi'nde yapılan ihalelerde 11 fabrika toplamda 4 milyar 564 milyon liraya satılmıştı. Şeker-İş, ucuza satıldığı ve büyük miktarlarda kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle ihalelerin ve ÖYK kararlarının iptali istemiyle her bir satışa dava açtı.