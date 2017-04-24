'Sadece Bahçeli'yi alkışladı'

"Cumhurbaşkanı ve komutanlar konuşmaları dikkatli bir şekilde izlediler. Bu arada HDP’liler kürsüye çıkınca Cumhurbaşkanı ve komutanlar, terk edecek mi diye dikkat ettik. Sonuna kadar beklediler. Demokrasi açısından bu tür görüntülere ihtiyacımız var. Son konuşmacı Bahçeli’ydi" diyen Selvi, "Cumhurbaşkanı, diğer liderler kürsüye gelirken alkışlamamıştı ama Bahçeli’yi alkışladı. MHP Lideri de konuşmasına başlamadan Cumhurbaşkanı’nı başıyla selamladı. Referandum bitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye, “Sen yoluna ben yoluma” demedi. Belli ki MHP ile yakınlaşmayı önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlı" ifadelerini kullandı.

