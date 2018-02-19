SADAT'ın misyonu İslam ülkelerine gelen tehdidi tespit edip tedbir almakmış...

Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) ve Uluslararası Savunma Danışmanlık Merkezi (SADAT) iş birliği ile Üsküdar Üniversitesi’nde ‘Özel Askeri Şirketler Paneli’ düzenlendi. Panelin konuşmacıları arasında SADAT’ın (Uluslararası Savunma Danışmanlık Merkezi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi de vardı.





‘SADAT ARAPÇADA ‘SEYİTLER’ ANLAMINA GELİYOR’





Tanrıverdi, konuşmasında SADAT’la ilgili eleştiri ve iddialara yanıt verdi. Tanrıverdi, kurdukları şirkete neden SADAT adını verdiklerini şöyle anlattı: “SADAT açılım olarak Savunma Danışmanlık Şirketi’nin kısaltılmışı. Kuracağımız şirkete bir isim ararken kısaltma ne olsun diye paylaşırken SADAT çıktı. Arkadaşımızın biri, ‘Bu SADAT Arapça’da Seyitler anlamına geliyor’ dedi ve biz de orada durduk. Yani ararken bulduğumuz bir kısaltma.”









‘BİZİM DEVLET RİCALİNE SÖYLEDİĞİMİZ’





Tanrıverdi, SADAT’a yönelik eleştirilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğunu iddia ederek, şöyle dedi: “Cumhurbaşkanı’na saldırmak isteyen muhalif gruplar, sözde biz, Cumhurbaşkanı’na gizli ordu kuruyor muşuz… Ne alakası var? SADAT’ın esas misyonu; İslam ülkelerine gelen tehdidi belirlemek. Buna karşı o ülkede güç geliştirmek. Bu gücün kullanılmasını planlama konusunda danışmanlık yapmak. Bu konuda silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duydukları özel eğitim konularında eğitim danışmanlığı yapmak. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünlerinin dost-müşterek üretilmesini ve de dost ülkelerden tedarikini temin edecek tarzda danışmanlık yapmak için kurulmuş bir şirkettir. Dolayasıyla öyle paralı askerlik, Türkiye içerisinde faaliyet göstermesi için biz bir savunma sanayi sektörünün yanında savunma hizmet sektörünün oluşması konusunda kanun teklifimiz var. Ve bizim devlet ricaline söylediğimiz; ‘Bir iki şirketle olmaz. Bu tür şirketlerin sayısını artırınız ve bunu devlet Türk dış politikasının bir enstrümanı olarak kullansın.'”





‘KÜRESEL VE EMPERYALİST GÜÇLERİN ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİ VAR’





“Bugün Irak’ta 42 özel güvenlik ve askeri şirket var” diyen Tanrıverdi, şöyle devam etti: “PYD, DEAŞ, PKK Amerika Birleşik Devletleri’nin özel askeri şirketidir. O fonksiyonu yapıyor. Malzemesini, parasını veriyor. Taşeron gibi o küresel güçlerin hedefleri olan bölgelerde Amerika’nın ordusunu göndermiş gibi bunlara iş yaptırıyor. Dolayısıyla bunlara böyle bakmak lazım. Küresel ve emperyalist güçlerin özel askeri şirketleri, o ülkeleri kontrol etmek için o ülkelerde tesis ettikleri askeri varlıklardır. Bu büyük bir tehdittir.”





‘ÖSO’YA SİLAHLI KUVVETLERİMİZ EĞİTİM VERİYOR’





Adnan Tanrıverdi, SADAT’ın Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) eğitim vermediğini de iddia ederek, şunları söyledi: “Özgür Suriye Ordusu’na silahlı kuvvetlerimiz eğitim veriyor. Özgür Özgür Suriye Ordusu’nun kuruluş safhasında Hatay’ın güneyindeki mülteci kampında Özgür Suriye Ordusu’nun ilk kurucusu Albay Riyad Esad isminde bir şahsın olduğunu duyduk ve gittik oraya. O zaman daha Suriye’de muhalefetin silah kullanmama kararının olduğu bir dönem. Yani aşağı yukarı 1 sene kadar, rejimin zulmüne karşı silahsız muhalefet edecek tarzda direndiler. Biz o zaman bir rapor hazırladık. O raporumuzu devletimize gönderdik. Dedik ki; ‘Bunların muhalefet olarak organizasyona ihtiyacı var. Bunu eğer devlet olarak silahlı kuvvetlerimiz üstlenirse 6 ayda bu kargaşa biter. Eğer SADAT’ bu konuda yetki verilirse SADAT’da 1 sene de anca bitirebilir’. Ancak o günün koşullarında bu mesele icraata geçirilemedi. Ve o iş orada kaldı. SADAT’ın Özgür Suriye Ordusu ile herhangi bir fiili ilişkisi olmadı. Somali’de de silahlı kuvvetlerimiz oraya gitmeden önce Somali’den bir yetkili SADAT’tan orada bir üs kurmasını talep etti. Sonra silahlı kuvetlerimiz gidince bize ihtiyaç kalmadı. Zaten biz silahlı kuvvetlerimiz olmadığı, ulaşamadığı yerlere hizmet verelim demiştik. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi oraya hizmet verecek bir üssü kurdu.”