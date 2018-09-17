Samanyolu Haber /Gündem / Sadat ile ilgili ilginç iddia.... AKP Kara Harp Okuluna alım işini onlara mı verdi? /17 Eylül 2018 07:59

Sadat ile ilgili ilginç iddia.... AKP Kara Harp Okuluna alım işini onlara mı verdi?

Harp okulları sınavlarını SADAT mı yapıyor?

SHABER3.COM

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Harp Okullarına alım mülakatı ile ilgili daha önce yazdığı yazının ardından posta yağmuruna tutulduğunu, binlerce kişinin haksızlığa uğradığını düşündüğünü ifade etti.

O yazısında, mülakat kurulunun Havada dört, Kara Harp Okulunda beş kişiden oluştuğunu ve dört sivile karşı bir subayın bulunduğunu belirttiğini ancak gerçek tablonun farklı olduğunu öğrendiğini yazan Demirağ, “Canı yananlar haksız elenmelerin izini sürerken kazın ayağının böyle olmadığını, 4 sivilden ikisinin SADAT’çı -daha önce ordudan atılan askerler- olduğunu tespit etmiş. Ben de teyit ettim. SADAT’ın şimdi sarayda “Başdanışman”olan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi olduğunu hatırlatalım. Tanrıverdi ile ilgili bu sütundan neler yazdığımı okuyucularımız bilir” yorumunu yaptı.



 Demirağ, öğrenci alım komisyonlarında görev alanların 1985-2002 yılları arasında “cemaat iltisaklı-irticai faaliyet ve disiplinsizlik” suçları ile YAŞ kararı ile TSK’dan uzaklaştırılanlardan oluştuğunu kaydetti. “Recep Tayyip Erdoğan’ın “askeri konulardaki Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi” ve ekibi bu defa Harb Okulları ve diğer askeri okullara öğrenci alımını organize ediyor.” dedi.

Demirağ şöyle devam etti: ”Malumunuz Harb Okulları ve Astsubay Okulları Kuvvet Komutanlıklarından alınıp MSB Üniversitesi’ne bağlanmıştı. Bu okullarda komutan ve idari asker yönetimlerinin inisiyatifi yok. Öğretmen, öğretim görevlisi ve öğrenci alımlarını Erhan Afyoncu’nun başkanlığındaki rektörlük belirliyor. Başbaşkan Erdoğan’ın bütün bunlardan haberi var mı? Bizden duyurması!”
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