Samanyolu Haber /Gündem / Sabri Uzun tutuklandı /26 Nisan 2019 13:45

Sabri Uzun tutuklandı

Hizmet Hareketi'ne yönelik baskı ve hukuksuzluklarda AKP'nin en büyük destekçilerinden olan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun tutuklanarak cezaevine gönderildi

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'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğin'e sevk edildi.

Sabri Uzun burada "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Uzun, yazdığı kitapla ve verdiği demeçlerle AKP'nin cemaate karşı yürüttüğü cadı avının en büyük savunucularından ve destekçilerindendi.
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