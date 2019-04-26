Sabri Uzun tutuklandı

'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğin'e sevk edildi.







Sabri Uzun burada "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine götürüldü.







Uzun, yazdığı kitapla ve verdiği demeçlerle AKP'nin cemaate karşı yürüttüğü cadı avının en büyük savunucularından ve destekçilerindendi.