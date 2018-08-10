Sabit fiyattan vazgeçilirse akaryakıt fiyatları ne olur?

Eşel mobil kaldırılınca benzin kaç TL olacak?





Sözcü gazetesinin haberine göre Türkiye’de geçen Mayıs ayında döviz kurlarında yaşanan artış ve petrol fiyatlarının artması sonucu benzin ve motorinin litre fiyatlarında önemli artışlar yaşanmıştı. Yaşanan bu artışlar sonucunda eşel mobil uygulamasına geçilmiş ve akaryakıt fiyatları sabitlenmişti. Bu sisteme göre akaryakıta gelen zamlar ÖTV'den düşüyor ve fiyatlara zam olarak yansımıyor.





Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verilerine göre uygulamanın ardından benzinin litre fiyatına 42 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 21 kuruş zam geldi. Ancak yapılan bu zamlar ÖTV’den düştüğü için pompa fiyatlarına yansımadı. Eğer zamlar vatandaşa yansıtılmış olsaydı benzinin litre fiyatı 6.68, motorinin litre fiyatı ise 6.02 TL olacaktı





ÇETİNKAYA UYGULAMANIN YIL SONUNA KADAR SÜRECEĞİNİ ÖNGÖRDÜKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ





Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 31 Temmuz’da tarihinde enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda akaryakıt konusuna da değinmişti. Çetinkaya değerlendirmelerini yaparken yıl sonuna kadar eşel mobilin süreceğini öngördüklerini belirtmişti. Çetinkaya'nın açıklamaları akaryakıt fiyatlarının yakın dönemde değişmeyeceği şeklinde yorumlanmıştı.





DÖVİZ KURLARI REKOR SEVİYEDE





Eşel mobil uygulamasının başladığı mayıs ayından bugüne döviz kurlarında yaşanan yükseliş devam etti. Dolar/TL bu sabah 6.25 ile tarihi zirvesini yeniledi. Kurlarda yaşanan artışın akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması beklenebilir. Ancak olası zam ÖTV’den düşeceği için vatandaşa yansımayacak.





Peki eşel mobil uygulaması kaldırıldığında ne olacak? Mayıs ayında dolar/TL 4.92 ile zirve yapmıştı. Bugün ise kur 6.25 TL’yi gördü. Brent petrol fiyatında ise mayıs ayına göre gerileme söz konusu. Eşel mobil uygulamasının başladığı gün brent petrolün fiyatı 79.92 dolardı. Bugün ise brent petrol 71.91 dolar seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil uygulamasının ve kurlarda yaşanan artışın devam ettiği varsayımına göre, yıl sonunda bu uygulama kaldırılırsa benzin fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu.