Sabiha Gökçen'de pasaport kontrolü eziyete dönüştü: Yolcular uçağa yetişemiyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dış hatların kontrol noktasında polis eksikliği nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.





Görevli polis memuru sayısının yetersizliği nedeniyle pasaport kontrol alanında bazı bankolarının açılmaması, terminal içerisinde uzun kuyruklara sebep oldu.





Hızlı geçişler için kullanılan özel kısımlar bile yoğunluğu azaltamazken, yolcuların oluşan kuyruklar yüzünden uçuşlarına yetişemedikleri belirtildi.





Yeni havalimanının uzak olması nedeniyle yolcuların Sabiha Gökçen'i tercih etmesi sonucu, havalimanında geçen ay 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 31 artışla 1 milyon 193 bine yükselmişti.