Samanyolu Haber /Ekonomi / Sabancı'dan fabrika satışı kararı /18 Temmuz 2018 18:26

Sabancı'dan fabrika satışı kararı

Sabancı Grubu'nun ana hissedarı olduğu Çimsa'ya ait Kayseri ile Niğde Çimento'nun ve Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü&Co'ya yetki verildi.

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Reuters'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Çimsa'nın 2017 faaliyet raporuna göre Kayseri fabrikası yılda 1.1 milyon ton, Niğde fabrikası yılda 818 bin ton çimento üretim kapasitesine sahip.

Çimsa'nın Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar olmak üzere 5 entegre çimento fabrikası bulunuyor.

Akçansa'nın Ladik fabrikasının ise çimento üretim kapasitesi yılda 1 milyon ton düzeyinde. Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansaİstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale ve Samsun-Ladik'te olmak üzere üç fabrikada çimento ve klinker üretimi gerçekleştirmekte.

Türkiye'deki çimento üreticilerinin neredeyse tamamını temsil eden Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verilerine göre geçen yıl sonu itibariyle Türkiye'nin çimento üretim kapasitesi 135.6 milyon ton düzeyinde bulunuyor.

Sabancı Holding, Çimsa ve Ünlü&Co konu hakkında yorum yapmadı.
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