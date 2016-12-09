'Sabaha karşı kapım çalınır mı endişesi yaşıyorum'

‘Eşime avukatımın ve arkadaşlarımın telefonlarını verdim’





Bu sebeple 20 yıllık eşine avukatının ve bazı arkadaşlarının telefonunu verdiğini söyleyen Portakal, “15 Temmuz sonrasında, yanlışlıkla beni de sorgulamak için alırlar diye eşime içinde öyle bir anda araması gerekenlerin telefon numaralarının olduğu bir liste verdim. Doğan Şentürk’ün avukatımın ve bazı arkadaşlarımın telefon numaralarıydı bunlar. O kağıt hala eşimin çantasında duruyor” diye konuştu.





‘Kapının önüne de konulabilirim, işten de atılabilirim’





İzleyicilerin kendisine “Fatih Bey, çok konuşmayın, sizi de içeri alacaklar” dediğini anlatan Portakal, “Yaptığım işten çıkarılıp, kapının önüne de konulabilirim, içeri de atılabilirim. İnsanların algısına bakar mısınız! Böyle bir ortam oluştu ne yazık ki. Ben kötü bir şey yapmıyorum ki, işimi yapıyorum. Şirket, işten çıkarırsa da canı sağ olsun, burası benim babamın şirketi değil zaten. Ancak şu anda hiçbir sıkıntım yok” dedi.