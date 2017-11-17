Samanyolu Haber /Gündem / Sabah neden 'Kumpas ortağı Hürriyet' manşeti attı? /17 Kasım 2017 01:32

Sabah neden 'Kumpas ortağı Hürriyet' manşeti attı?

Hürriyet'in ABD'deki Zarrab Davası'yla ilgili 'FBI da mı dinledi' haberi Havuz'un amiral gemisi Sabah'ta öfkeye yol açtı. Erdoğan ailesinin yönettiği gazete Hürriyet'in haberi için 'Türkiye'yi çembere almak için uluslararası 17/25 Aralık operasyonuna Doğan Medya'sı anında ortak oldu.' diye yazdı.

Best of Reza Zarrab

Kumpası ortağı Hürriyet

ABD'deki Zarrab davasını kumpas olarak değerlendiren Sabah "Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planı yapılıyor. Kirli planın Türkiye'deki ortaklığını ise Hürriyet gazetesi üstlendi. Hürriyet'in haberinden anlaşılacağı üzere Amerikan istihbaratı F... kumpasının montaj kasetlerini kendileri dinlemiş gibi göstererek alçak saldırının nasıl yapılacağıyla ilgili ipuçları verdi." ifadelerini kullandı.

İşte o haber:




15 Temmuz gecesi Erdoğan'la yaptığı Face Time yayını ile anılan Hande Fırat da 'kumpas'ın parçası olmakla suçlandı. Haberde Fırat'ın attığı twete de yer verildi.



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