Sabah neden 'Kumpas ortağı Hürriyet' manşeti attı?

Kumpası ortağı Hürriyet





ABD'deki Zarrab davasını kumpas olarak değerlendiren Sabah "Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma planı yapılıyor. Kirli planın Türkiye'deki ortaklığını ise Hürriyet gazetesi üstlendi. Hürriyet'in haberinden anlaşılacağı üzere Amerikan istihbaratı F... kumpasının montaj kasetlerini kendileri dinlemiş gibi göstererek alçak saldırının nasıl yapılacağıyla ilgili ipuçları verdi." ifadelerini kullandı.





İşte o haber:

















15 Temmuz gecesi Erdoğan'la yaptığı Face Time yayını ile anılan Hande Fırat da 'kumpas'ın parçası olmakla suçlandı. Haberde Fırat'ın attığı twete de yer verildi.











