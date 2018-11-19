Samanyolu Haber
Sabah Gazetesi iki yazarının işine son verdi
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Sabah Gazetesi iki yazarının işine son verdi
/
19 Kasım 2018 22:03
Sabah Gazetesi iki yazarının işine son verdi
Sabah Gazetesi, yazarları Emre Aköz ve Nur Çintay Aköz'ün işine son verdi.
SHABER3.COM
Turkuvaz Medya Grubu'nda başlayan işten çıkarmalar devam ediyor. Medyatava’nın iddiasına göre, Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Emre Aköz ve Nur Çintay Aköz işten çıkarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Sabah Gazetesi iki yazarının işine son verdi
Sonraki Haber >>
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
USA Today gazetesinin haberine göre Frontier Havayolları'na ait Airbus 320 uçağı, Las Vegas'taki...
Bodrum'daki selden dehşet görüntüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi....
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta
Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek protestosu bugün de sürüyor. Paris’te...
Eski ABD Başkanı George H. W Bush öldü
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 94 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberini,...
Avrupa Konseyi’nden hem Türkiye'ye hem AİHM'ne OHAL Komisyonu uyarısı
Avrupa Konseyi’nden OHAL Komisyonu’na uyarı: Başvurusu reddedilenler mahkemelere...
Ayakkabı atölyeleri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı
Yüzlerce ayakkabı atölyesinin kapandığı ya da üretime ara verdiği İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar...
İngiltere'deki Akın İpek kararı emsal oldu... Türkiye'deki davalara sunulmalı
Akın İpek’in iade talebinin İngiltere mahkemelerince reddedilmesiyle birlikte Hizmet Hareketi’ne...
Hizmetlerde yazılı kurallar esas olmalı !
“Her türlü hizmet faaliyeti kanuni ve ahlaki çerçevede olmak zorundadır, bu...
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
Frontier Havayolları’nın bir yolcusu, şirkete ait Airbus 320 uçağının havadayken sökülen motor...
Mars’ta sıradışı parlak bir nesne bulundu
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni keşif aracı Curiosity'nin Mars'ın yüzeyinde külçeye...
Bir bakış açısı...
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni Kırık Testi yazısı Herkul.org internet sitesinde...
"MİT’in Almanya’daki istihbarat faaliyetleri arttı"
Alman medyasında hükümetin verdiği bilgilere dayandırılan haberlere göre Milli İstihbarat Teşkilatı’nın...
Tweet
Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!
Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi
Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta
Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
Deprem anı kameralara yansıdı!
Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'
Yamaç paraşütünün ipi koptu!
Bodrum'daki selden dehşet görüntüler
Dumanlı: Çatı çöktü
Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Ünlü müzayede evi de konkordato dedi
Almanya Büyükelçiliğinden 10 bin Türk işçi açıklaması: Bizim öyle bir anlaşmamız yok
Dünya sallanıyor şimdi de Endonezya’da 6,5 büyüklüğünde deprem
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
04:59:39