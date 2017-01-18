Saat: 18:00... TBMM... Türkiye!..

TBMM’de ayakta saat 18.00 eylemi!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, vatandaşların meydanlarda eylem yaptıklarını ve kendilerinin de bu eyleme destek verdiklerini belirtti ve “CHP yalnız değildir. Bursa Ulu Cami önünde, Urfa Balıkgöl'de, Ankara Hergele Medyanı'da 81 ilin meydanlarında, sokaklarında milletimiz bizlerle birlikte rejim değişikliğine karşı ayaktadır” dedi. Aynı ayağa kalkan CHP'liler eylemlerini, bir dakika süreyle ve alkışlarla gerçekleştirdi.













Türkiye'nin dört bir yanından da eyleme destek vardı.



































