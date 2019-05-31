Samanyolu Haber /Dünya / Saakaşvili Ukrayna'ya döndü /31 Mayıs 2019 09:51

Saakaşvili Ukrayna'ya döndü

Eski Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili, yeni Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kendisine yeniden vatandaşlık vermesi üzerine Ukrayna'ya döndü. Saakaşvili, Şubat 2018'de Ukrayna'dan sınır dışı edilmesinin ardından Hollanda'ya yerleşmişti.

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Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa (Ukrayna) Valisi Mihail Saakaşvili, kendisine yeniden vatandaşlık verilmesinin ardından Ukrayna'ya döndü. Varşova'dan kalkan uçakla Kiev Havalimanı'na inen Saakaşvili, "Yeni devlet başkanıyla, yeni kadroyla birlikte yeni Ukrayna'nın inşasına katkı sunmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

'SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ'

2015 yılında Odessa Valiliği'ne getirilen Saakaşvili, eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yla yaşadığı siyasi gerilimin ardından görevinden alınmış, geçen yılsa sınır dışı edilmişti.

Zelensky'nin Devlet Başkanı olmasıyla Ukrayna'ya dönen Saakaşvili, yeni devlet başkanının ekibine yardım etmeye hazır olduğunu, ancak ekip içinde herhangi bir pozisyona gelmeyi beklemediğini ifade etti.
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