Saakaşvili serbest bırakıldı





Gürcistan’ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi’nin lideri Mikhail Saakaşvili, Kiev'de çıkarıldığı Peçerskoe Mahkemesi’nde hakkındaki iddianame yetersiz bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.





Mihail Saakaşvili, tutuklama kararı çıkarılması halinde, bir süre önce başlattığı açlık grevine devam edeceğini söylemişti. Mahkemenin kararının, beş gün içinde savcılık tarafından temyiz mahkemesine götürülebileceği bildirildi.





Akşam saatlerinde mahkeme binasından çıkan Saakaşvili'yi kalabalık bir gösterici grup karşıladı.