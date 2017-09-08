Samanyolu Haber /Gündem / Saakaşvili: Binlerce kişiyle Polonya'dan Ukrayna'ya gireceğim /08 Eylül 2017 14:01

Saakaşvili: Binlerce kişiyle Polonya'dan Ukrayna'ya gireceğim

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Ukrayna'nın Odessa kentinin eski valisi Mihail Saakaşvili, pazar günü yanındaki binlerce destekçisiyle birlikte Polonya'dan Ukrayna'ya gireceğini söyledi.

Saakaşvili: Binlerce kişiyle Polonya'dan Ukrayna'ya gireceğim

Gürcü 'Rustavi 2' televizyonuna konuşan Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığının iptal edilmesine misilleme olarak, 10 Eylül'de Polonya-Ukrayna sınırındaki Krakowiec kontrol noktasından Ukrayna'ya geri döneceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 26 Temmuz'da vatandaşlık başvurusunda yanlış bilgi vermesinden dolayı Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığını iptal etmişti. 

'BİNLERCE KİŞİ BENLE GELECEK'

"Polonya'dan benimle birlikte binlerce kişi gelecek" diyen Saakaşvili, sınırda çok sayıda Ukraynalı politikacı ve yüzlerce gazetecinin kendisini karşılayacağını ileri sürdü.

Saakaşvili, AB'li milletvekillerinin de sınırda olabileceğini kaydetti.
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