Saakaşvili: Binlerce kişiyle Polonya'dan Ukrayna'ya gireceğim

Gürcü 'Rustavi 2' televizyonuna konuşan Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığının iptal edilmesine misilleme olarak, 10 Eylül'de Polonya-Ukrayna sınırındaki Krakowiec kontrol noktasından Ukrayna'ya geri döneceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 26 Temmuz'da vatandaşlık başvurusunda yanlış bilgi vermesinden dolayı Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığını iptal etmişti.





'BİNLERCE KİŞİ BENLE GELECEK'





"Polonya'dan benimle birlikte binlerce kişi gelecek" diyen Saakaşvili, sınırda çok sayıda Ukraynalı politikacı ve yüzlerce gazetecinin kendisini karşılayacağını ileri sürdü.





Saakaşvili, AB'li milletvekillerinin de sınırda olabileceğini kaydetti.