Saadet Partisi'nden yeni genel merkez kampanyası

Milli Görüş lideri, eski başbakan ve Saadet Partisi'nin genel başkanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın yürüttüğü hukuki süreç sonrasında genel merkez binasından çıkartılan Saadet Partisi, yeni genel merkezi için kampanya başlattı...





Sosya medya üzerinden de duyurulan kampanyada partililere bağış çağrısında bulunuldu.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kişisel Twitter hesabından paylaştığı söz konusu kampanya çağrısında "Yeni genel merkez binasına destek için ben de varım..." başlığı kullanıldı.











