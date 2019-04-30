Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden yeni genel merkez kampanyası /30 Nisan 2019 22:46

Saadet Partisi'nden yeni genel merkez kampanyası

Fatih Erbakan'ın yürüttüğü hukuki süreç sonrasında genel merkez binasından çıkartılan Saadet Partisi, yeni genel merkezi için kampanya başlattı...

SHABER3.COM

Milli Görüş lideri, eski başbakan ve Saadet Partisi'nin genel başkanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın yürüttüğü hukuki süreç sonrasında genel merkez binasından çıkartılan Saadet Partisi, yeni genel merkezi için kampanya başlattı...

Sosya medya üzerinden de duyurulan kampanyada partililere bağış çağrısında bulunuldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da kişisel Twitter hesabından paylaştığı söz konusu kampanya çağrısında "Yeni genel merkez binasına destek için ben de varım..." başlığı kullanıldı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partisi'nden yeni genel merkez kampanyası Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:58