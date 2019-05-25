Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu! /25 Mayıs 2019 12:17

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Ekonomideki kötü gidişata dikkat çeken Saadet Partisi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından oluşan 'Ekonomi nasıl düzelir?" videosu sosyal medyada gündem oldu.

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir video paylaştı.AKP iktidarı döneminde yaşanan ekonomik buhranın sorumlusunun Erdoğan olduğunu anlatılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın  ekonomideki kötü gidişin ve doların yükselmesi hakkında konuşmalarından kesitler var.

Videonun sonunda ise Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "ekonomi nasıl düzelir?" sorusunu yanıtlanıyor. Karamollaoğlu'nun "düzelir mi?" sorusuna verdiği yanıt ise şöyle:"16,5 yılda geldiğimiz bu ekonomik buhranın esas müsebbibini Sayın Cumhurbaşkanı itiraf etti.Benim dedi. Bazen soruyorlar, düzelir mi, düzelir. Bugüne kadar izlenen tüm politikalar düzelirse." 

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Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

Saadet Partisi'nden Albayrak'lı ekonomi videosu!

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