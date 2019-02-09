Saadet Partisi, ‘Sülün Osman’ yasaklanınca penguenli reklam filmi çekti









Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet Sülün Osman’dan niye bu kadar çekindi anlamadım. Baskı kurdular, reklam ajanslarına Sülün Osman’ı kaldırttılar.” demişti.









Sinemalarda filmlerden önce gösterilen ‘Sülün Osman’ AKP iktidarının tehdidiyle sansürlenince Saadet Partisi bu kez penguenli bir reklam filmi çekti.





SÜLÜN OSMAN’DA KÖPRÜ PARASINA ELEŞTİRİ RAHATSIZ ETTİ





Gerçek bir hikayeden alıntı yapılarak Sülün Osman lakaplı dolandırıcıyı konu alan reklamda, Galata Kulesi’nden Taksim Meydanı’na kadar Sülün Osman’ın dolandırdığı insanlar anlatılıyor. Film, AKP’nin köprü zamları, özelleştirme, yolsuzluklara ve kötü yönetim örneklerine göndermeler yapılıyordu.





Reklamda köprü geçiş ücretlerine atıfta bulunarak “Galata Köprüsü’ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabi o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi” ifadeleri kullanılıyordu.