Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi, ‘Sülün Osman’ yasaklanınca penguenli reklam filmi çekti /09 Şubat 2019 10:31

Saadet Partisi, ‘Sülün Osman’ yasaklanınca penguenli reklam filmi çekti

Saadet Partisi’nin sinema salonlarında gösterilen ve AKP’yi eleştiren ‘Sülün Osman’ temalı reklamının ajansa yapılan baskılar sonucu yayından kaldırılmıştı.

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hükümet Sülün Osman’dan niye bu kadar çekindi anlamadım. Baskı kurdular, reklam ajanslarına Sülün Osman’ı kaldırttılar.” demişti.


 
Sinemalarda filmlerden önce gösterilen ‘Sülün Osman’ AKP iktidarının tehdidiyle sansürlenince Saadet Partisi bu kez penguenli bir reklam filmi çekti.

SÜLÜN OSMAN’DA KÖPRÜ PARASINA ELEŞTİRİ RAHATSIZ ETTİ

Gerçek bir hikayeden alıntı yapılarak Sülün Osman lakaplı dolandırıcıyı konu alan reklamda, Galata Kulesi’nden Taksim Meydanı’na kadar Sülün Osman’ın dolandırdığı insanlar anlatılıyor. Film, AKP’nin köprü zamları, özelleştirme, yolsuzluklara ve kötü yönetim örneklerine göndermeler yapılıyordu.

Reklamda köprü geçiş ücretlerine atıfta bulunarak “Galata Köprüsü’ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı. Tabi o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi” ifadeleri kullanılıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partisi, ‘Sülün Osman’ yasaklanınca penguenli... Sonraki Haber >>

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti

Trump: Brunson'u bırakın dedim, bıraktılar

Trump: Brunson'u bırakın dedim, bıraktılar

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Erdoğan kadro isteyen işçileri tersledi

Erdoğan kadro isteyen işçileri tersledi

AKP'ye isyan: Bunların cenaze namazı kılınmaz

AKP'ye isyan: Bunların cenaze namazı kılınmaz

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Yandaş kanalın 'kurmaca halk röportajı' vatandaşa yakalandı

Yandaş kanalın 'kurmaca halk röportajı' vatandaşa yakalandı

Onca tahribata rağmen

Onca tahribata rağmen

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:24