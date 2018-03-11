Samanyolu Haber /Gündem / Saadet lideri: Ya ben deli miyim? /11 Mart 2018 11:21

Saadet lideri: Ya ben deli miyim?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ve MHP'nin ittifakı hakkında konuştu.

SHABER3.COM

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na değinerek, ''Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden gelin Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da, kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" dedi.

SEÇİM İTTİFAKI

Seçim ittifakına katılıp mesuliyetin altına girmek istemediklerini ifade eden Karamollaoğlu, ''Ülkemizde büyük bir baskı var. Herkesin üzerinde bir endişe var. Niye? Acaba benim yakınlarıma bir zarar gelir mi, diye. Adalet mekanizması var. Birileri sahip çıkar size. Yo kimse sahip çıkamıyor. Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden gelin 'Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar. Ya ben deli miyim ki, böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" diye konuştu. 
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