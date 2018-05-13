Saadet lideri: Gül aday olsaydı AKP'den %15'lik bir kopma olacaktı

Gül’ün ‘çatı aday’ olmak istediği ancak bu isteği karşılık bulmayınca Saadet Partisi’nin adayı olmayı reddettiği ortaya çıkmıştı.







Günler sonra Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu. Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzayla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunmuştu.





İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Karamollaoğlu’na Gül’ün adaylığı soruldu.





Saadet Partisi lideri şöyle konuştu: “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deneceğini bilmeme rağmen istedim. Çünkü kuvvetler ayrılığı gereğini gördüğüne inanıyorum. Kendisine her konuyu sormadım. Ancak şartlar bazen insanları zorluyor. Onun adaylığı ile AK Parti’den yüzde 15’lik bir kesimin kopacağını düşünüyordum. Ki kendisine gelen ve ‘hain’ demeye kadar varan tepkiler bunun göstergesi. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir kırgınlık yok.”