Saadet çıkacak Refah girecek

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.







Fatih Erbakan konuyla ilgili ilk kez Show Haber'e konuştu, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti" dedi. Erbakan ayrıca binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.





Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini 'Refah Partisi' koyacak.