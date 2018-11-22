Samanyolu Haber /Politika / Saadet çıkacak Refah girecek /22 Kasım 2018 11:07

Saadet çıkacak Refah girecek

Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını ifade etti. Erbakan'ın yeni bir parti kuracağı ve partinin adının da "Refah Partisi" olacağı öğrenildi.

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Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Fatih Erbakan konuyla ilgili ilk kez Show Haber'e konuştu, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti" dedi. Erbakan ayrıca binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini 'Refah Partisi' koyacak.
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