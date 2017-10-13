Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Endişe verici /13 Ekim 2017 10:38

S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Endişe verici

S&P Kredi Notları Global Şefi Kraemer'den Türkiye ve Güney Afrika uyarısı geldi

SHABER3.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, çok sayıda gelişmekte olan ekonominin, özellikle de Türkiye ve Güney Afrika'da, egemen bilançolarını temizlemekte global likiditenin avantajlarını tam olarak kullanamadıklarını bildirdi.

Foreks'te yer alan haberde, S&P Global'in ülke kredi notları global şefi Moritz Kraemer, "Birçok hükümet bu kolay fonlama döneminde gözlerini makroekonomik istikrar konularından ayırarak daha kısa zamanda yurt içinde siyasi ödülü olan politikalara yöneldiler" diye konuştu.

Bu yurt içi siyasi riskin, gevşek fonlama şartları fırsatını kaldıraç ve borç azaltmak için kullanmayan çok sayıda gelişmekte olan ülkede mevcut olduğunu ifade eden Kraemer, "Türkiye ve Güney Afrika bu trendin iki önemli örnekleri" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kraemer, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kolay paranın musluklarını yavaş yavaş kapattıkça gelişmekte olan piyasaların daha fazla baskı ile karşı karşıya kalmalarının beklendiğini belirtti.
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