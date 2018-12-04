S&P'den Türk bankaları açıklaması

Standard and Poor’s (S&P), " Türk bankalarının 12-18 aydaki kontrollü performansı sektör istikrarını etkileyecek" açıklamasını yaptı.







Kuruluşun bankalara yönelik değerlendirmelerinde, "Bankalar risklere rağmen iyi finansal görünümlerini korudu. Türk bankalarında yeterli yönetim ve şeffaflık mevcut. Bankalar son dönemdeki baskıya rağmen riskleri fiyatlamaya devam edebildi. Bankaların kredi dağılımları kaliteli. Jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlik artıyor. Banka fonlamaları düşük tasarrufa bağlı sınırlı, kısa dönemli dış borca bağlı" ifadeleri kullanıldı