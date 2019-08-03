"Bankacılık krizi" uyarısı

"Yatırımcıların akıl hocası" diye nitelenen Standard and Poors tarafından yapılan açıklamada. "Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl yüzde 3 civarında büyümesini bekleniyor. Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı ihtimalini görürsek not düşürebiliriz." denildi.





"FED'İN PARA POLİTİKASI ACİL BASKILARA KARŞI YARDIMCI OLUYOR"





Değerlendirmede, ''Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor." ifadelerine yer verildi.





Standard and Poors, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





"Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor.





Bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik riskler sürüyor.





Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı ihtimalini görürsek, not düşürebiliriz."





GEÇEN AY MOODY'S VE FITCH NOTU İNDİRMİŞTİ





Türkiye'yle ilgili son olarak 'not' karar alan kredi derecelendirme kuruluşu ise Fitch oldu.





Fitch geçen ay Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti. 'BB-' notu Fitch değerlendirmesine göre 'yatırım yapılabilir' seviyenin iki kademe altındaki ülkelere veriliyor.





Daha önce, haziran ayında ise Moody's Türkiye'nin kredi notunda indirime gitti.





Kuruluş, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu Ba3'ten B1'e düşürdü ve görünümün de negatif olmayı sürdürdüğünü açıkladı. 'B1', Moody's değerlendirmesinde 'yatırım yapılabilir' seviyenin 3 kademe altını anlatıyor.