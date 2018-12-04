S&P: Türk bankalarının batık kredi oranı bir yılda iki katına çıkacak

Euronews'in haberine göre S&P'nin Türkiye raporunda “Eylül 2018’deki yüzde 3.5 olan (bankacılık) sektöründeki tahsisi gecikmiş sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 ayda yaklaşık yüzde 6’ya yükselerek ikiye katlanmasını bekliyoruz.” denildi.







Öte yandan S&P’ye göre sorunlu kredi tanımına ‘yeniden yapılandırılan’ kredilerin de eklenmesi durumunda bu oranın çoktan yüzde 10’u geçmiş durumda ve baz senaryoya göre bu oran gelecek yıl yüzde 20’ye kadar yükselebilir. Raporda Türk bankalarının kredilerdeki kaybının yüzde 1.4’ten yüzde 2.5 seviyesine kadar yükselebileceği belirtiliyor.





S&P uzmanları Türkiye ekonomisinin 2019’da ‘daralacağını’, 2020’de ise yüzde 3-4 seviyelerinde mütevazı bir büyüme hızı yakalayabileceğini öngördü.