Samanyolu Haber /Ekonomi / S&P, Garanti Bankası'nın notunu indirdi /20 Ağustos 2018 11:53

S&P, Garanti Bankası'nın notunu indirdi

S&P, Garanti Bankası'nın uzun vadeli yabancı para notunu "BB-"den "B+" seviyesine indirdi.

SHABER3.COM

 

Garanti Bankası'ndan yapışan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:  

"Standard & Poor's (S&P), 17 Ağustos 2018 tarihli raporunda Türkiye'nin Bankacılık Sektörü Ülke Riski Değerlendirmesi'ni (BICRA) Grup 9 olarak değerlendirmeye başladığını duyurmuştur. Bunun sonucunda banka çıpası "bb" seviyesinden "b+" seviyesine indirilmiş, bu da altı Türk bankasının ortaklarından ve yerleşik olduğu ülkenin derecelendirilmelerinden bağımsız kredi profili notunda ve uzun vadeli notlarında aşağı yönlü revizyonuna sebep olmuştur.  

Bu doğrultuda S&P, Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin (Banka) Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para notlarını "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine ve Banka'nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız Kredi Profili Notu'nu "bb" seviyesinden "b+" seviyesine aşağı yönlü revize etmiştir.

Ek olarak, S&P, derecelendirme görünümünü de "Durağan"dan "Negatif"e aşağı yönlü revize etmiştir."
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