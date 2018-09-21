Samanyolu Haber /Dünya / S. Arabistan televizyonlarında bir ilk! /21 Eylül 2018 19:00

S. Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı Es-Suudiyye'de (Saudi Tv) ilk kez bir kadın spiker ana haber bültenini sundu.

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Ülkenin resmi kanalı Es-Suudiyye'de dün ilk kez ana haber bülteninde Viam ed-Dahil adlı kadın spiker seyircinin karşısına çıktı.

Dahil, kanalın ve ana haber bülteninin yeni yayın döneminin tanıtımı dolayısıyla bülteni spiker Ömer en-Neşvan'la birlikte sundu.

Beyrut'taki Lübnan Amerikan Üniversitesi Basın Bölümü'nden mezun Dahil, daha önce Londra merkezli Al-Hayat gazetesi ve Katar merkezli Al Jazeera televizyonu dahil tanınmış medya kuruluşlarında çalıştı.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığı'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber S. Arabistan televizyonlarında bir ilk! Sonraki Haber >>

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Deve kuşlarını kahkahalarla ezen kişi yakalandı

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Vatandaş: Pahalı alamıyoruz... Satıcı: Pahalı satamıyoruz

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk!

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Meksika Devlet Başkanı seçilen Obrador tarifeli uçakta 3 saat bekledi, 'Başkanlık uçağını satacağım' diyor

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Türkiye'deki rejim ancak bu kadar anlatılır...

Albino serçe olur mu?

Albino serçe olur mu?

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Bir,lanet ile yâd edilme var. Bir de “yâd-ı cemîl” olma var!..

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Canlı yayın yapan muhabire saldırı

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim

Nusret'te yemeği olay olan Maduro hesap soranlarla dalga geçti: Yeni teknik öğrendim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:48:14