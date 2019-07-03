Samanyolu Haber /Gündem / S-400'lerle ilgili yeni haber: NATO radarına bağlanmayacak /03 Temmuz 2019 22:27

S-400'lerle ilgili yeni haber: NATO radarına bağlanmayacak

Rusya'dan alınacak hava savunma sisteminin ilk etapta Ankara'ya konuşlandırılmasına karar verildi.

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Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi için ABD yaptırımlarından kaçınmak adına yeni bir formül geliştirdiği belirtildi. Savunma kulislerinde konuşulan bilgilere göre, hava savunma sistemi Ankara'ya konuşlandırılacak ve NATO radarına bağlanmayacak.

NTV'nin haberine göre, 'barış konuşlanması' diye tabir edilen bu formülde S-400'lerin her an kullanılır hale gelecek şekilde kurulumu yapılacak. Ancak füze sistemleri sadece risk ve tehditlerin arttığı dönemlerde aktif hale getirilecek. Ayrıca sistem NATO radarına da bağlanmayacak.

Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Washington'ın S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti. Erdoğan, hava savunma sisteminin 10 gün içinde teslim alınacağını söylemişti.

Türkiye'nin S-400'leri ilk etapta Ankara'ya konuşlandırmaya karar verdiği, hava savunma sistemleri için de görev yeri Ankara olan bir albay rütbeli bir komutan atandığı kaydedilmişti.

ABD yönetimininse Ankara'nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Erdoğan'ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planladığı bildirilmişti.
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