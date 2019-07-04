"S-400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi belli oldu" iddiası

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin teslimat tarihi netleşti. S-400'lerin pazar günü kargo uçaklarına yüklenmesi ve bir sonraki hafta içinde Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.





Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, S-400'lerin Rus askeri havalimanından pazar günü yüklemesi yapılması planlanırken önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.





S-400'lerin sevkiyatı için iki Rus kargo uçağı kullanılacak. S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.





İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtildi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "S-400'ler yakın tarihte gelecek ve aktif şekilde kullanılacak" dedi.