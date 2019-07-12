Samanyolu Haber /Dünya / S-400'lerin sevkıyatı sonrası ABD'den ilk açıklama /12 Temmuz 2019 21:32

S-400'lerin sevkıyatı sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Rusya'dan Türkiye'ye S-400'lerin ilk teslimatıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Teslimatın farkındayız. F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi' dedi. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

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ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, ABD'nin F-35'le ilgili pozisyonu değişmedi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la önümüzdeki saatlerde telefon görüşmesi yapacağını belirten Esper, bu görüşmenin ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

Akar S-400'lerin sevkıyatıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada ABD'den Patriot tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

ABD daha önce Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak S-400'lerin geri kalan parçalarının taraflarca mutabık kalınan sürelerde Türkiye'ye tedarik edileceğini, anlaşmanın kurallarına sıkı bir biçimde uyulacağını ifade etti. 
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