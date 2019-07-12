S-400'lerin sevkıyatı sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, ABD'nin F-35'le ilgili pozisyonu değişmedi" dedi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la önümüzdeki saatlerde telefon görüşmesi yapacağını belirten Esper, bu görüşmenin ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.





Akar S-400'lerin sevkıyatıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada ABD'den Patriot tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.





ABD daha önce Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı.





RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA





Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak S-400'lerin geri kalan parçalarının taraflarca mutabık kalınan sürelerde Türkiye'ye tedarik edileceğini, anlaşmanın kurallarına sıkı bir biçimde uyulacağını ifade etti.