Samanyolu Haber /Gündem / S-400'lerde komuta Rusya'da bazı özellikleri eksik /16 Eylül 2017 12:28

S-400'lerde komuta Rusya'da bazı özellikleri eksik

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alacak olmasının ardından yeni bir tartışma başladı. S-400'lerin sırlarının NATO'ya geçeceği iddialarına Rus uzmanlar cevap verdi. Sputnik'teki habere göre Türkiye'ye eksik donanım S-400'lere sahip olacak ve komuta kontrolü Rusya'da bulunacak.

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Sputnik'te yer alan haber şöyle: 

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alacak olması, NATO'daki bazı kesimleri S-400'lerin 'sırlarını' öğrenme konusunda umutlandırdı. Ancak Rus uzman Murahovskiy, S-400'lerin teknik pasaportunun Rusya Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde olduğunu ve 'sırların' ele geçirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Rus savunma sistemlerinin yurtdışına, özellikle de NATO ülkelerine, ihracı, bu sistemlerdeki gizli savunma teknolojilerinin diğer ülkelerin eline geçeceği yönündeki tartışmaları her zaman beraberinde getiriyor. 

National Interest (NI) dergisinde yayınlanan bir makalede de, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının, NATO'ya modern Rus hava savunma sistemleri teknolojisini 'hediye edeceği' ve İttifak'ın bu sayede sistemlere karşı etkili bir 'panzehir' geliştirebileceği ifade edildi.

MURAHOVSKİY: İHRAÇ EDİLEN SİSTEMLER DEVLET SIRRI OLAN TEKNOLOJİLERİ İÇERMİYOR

Sputnik'in bu konudaki sorularını yanıtlayan Rus ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, yapılan yorumların laf kalabalığı olduğunu kaydetti.

Murahovskiy, ihraç edilen sistemlerin muharebe özellikleri bakımından Rus ordusunun envanterinde bulunan sistemlerin gerisinde olduğunu ve devlet sırrı olarak korunan en yeni teknolojileri içermediğini vurguladı.

'SİSTEMLERİN TEKNİK PASAPORT SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN KONTROLÜNDE'

Murahovskiy, "İhraç edilen sistemlerin teknik pasaportu, Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin kontrolü altında. Bakanlığın izni olmadan, hiçbir sistem Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit edecek bir konfigürasyonla ihraç edilmeyecek. S-400'ler de buna dahil" dedi.

HODARENOK: YABANCI UZMANLARIN ELİ BOŞ KALIR


'Vozduşno-kosmiçeskiy Rubej' dergisinin genel yayın yönetmeni Mihail Hodarenok da teknoloji sızıntısıyla ilgili korkuların yersiz olduğunu söyledi. Hodarenok, yabancı uzmanların Rus sistemlerini derinlemesine inceleseler bile hiçbir şey elde edemeyeceğinin altını çizdi.

'BAZI ÖZELLİKLERİ BULUNMASA DA, TÜRKİYE EN GELİŞMİŞ SİSTEMLERDEN BİRİNİ ALIYOR'

İhraç edilen S-400'lerde bazı özelliklerin yer almadığını da anımsatan Hodarenok, "S-400'ler buna rağmen muharebe potansiyellerini koruyor. Türkiye, dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerinden birine sahip olacak ve hava sahasını güvence altına alacak" ifadelerini kullandı.
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