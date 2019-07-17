Samanyolu Haber /Gündem / S 400'ler hakkında ABD'den ilk resmi açıklama: Bütün seçenekler değerlendiriliyor /17 Temmuz 2019 09:36

S 400'ler hakkında ABD'den ilk resmi açıklama: Bütün seçenekler değerlendiriliyor

"Türkiye'nin S-400 alımının olası sonuçlarını daha önce defalarca dile getirmiştik"

SHABER3.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanması muhtemel ABD yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortagus, "Dışişleri Bakanı ve Başkan CAATSA kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor" dedi.

Ortagus, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı ve Başkan CAATSA kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor. Buradan Türkiye'nin S-400 alımının olası sonuçlarını daha önce defalarca buradan dile getirmiştik" ifadelerini kullandı.

Sürecin devam ettiğini belirten Ortagus, "Hangi yaptırımların olacağına ilişkin önceden bilgi vermiyoruz. Bakan Başkanla birlikte bunun üzerinde çalışıyor. Yeni bir durum olduğunda sizi bilgilendiririz" açıklamasında bulundu.

12 yaptırım kaleminden en az 5'i seçilecek

NATO'nun kurucu üyelerinden Türkiye'nin Rusya ile böyle büyük bir savunma ticareti içine girmesi ABD Kongresi'ni harekete geçirdi. Temsilciler Meclisi'nin yasaya verdiği desteğin ardından Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,
Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,
ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,
Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,
Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,
Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,
Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,
Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,
Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,
ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,
Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,
Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.
ABD Başkanı yasa gereği en fazla 180 gün (6 ay) boyunca yaptırımlardan muafiyet tanıyabiliyor. Muafiyet, süresinin sona ermesinden en geç 15 gün öncesinde yine 180 günlüğüne yenilenebiliyor.
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