S-400'ler bu hafta geliyor... Hangarlar hazır, Ankara'ya konuşlandırılacak

ABD Savunma Bakanı Vekili tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderilen “ihtar” mektubuna göre Rus yapımı hava savunma füzelerinin sevkiyatının yapılması halinde Türkiye’yi yaptırımlar bekliyor. Buna göre Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılması ve bir dizi CAATSA yaptırımlarına maruz kalması gündemde. Bu nedenle ABD, Türkiye’ye nihai kararını vermesi için 31 Temmuz’a kadar süre tanımıştı.







Ancak ABD’den gelen tüm uyarılara rağmen Türkiye ve Rusya’dan anlaşmanın planlandığı gibi ilerlediğine yönelik açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık “S-400’ler alınmıştır, bu iş bitmiştir” açıklaması yaparken AKP'ye yakın medyada çıkan haberlere göre S-400’lerin sevkiyatının bu hafta başlaması bekleniyor.





S-400’lerin sevkiyatının yapılması halinde Türkiye, S-400 satın alan ilk NATO üyesi ülke olacak. Sevkiyata ilişkin de Türkiye’nin tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. S-400’ler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adı Mürted olarak değiştirilen Akıncı Üssü’ne konuşlandırılacak. Bunun için de Rusya’nın talebi doğrultusunda Akıncı Üssü’nde “özellikli” hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. S-400’lerin muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar hazırlandı. Yine sistem için komuta kontrol merkezi de kuruldu.





Japonya’da gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından S-400’lerin alınması durumunda aktive edilmemesi, ABD’den Patriot ve Boeing uçaklarının alınması gündeme gelmişti.