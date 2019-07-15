Samanyolu Haber /Dünya / S-400'de Trump da o kanuna uyacak! /15 Temmuz 2019 11:57

S-400'de Trump da o kanuna uyacak!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim alan Türkiye'ye müeyyide uygulanacağını açıkladı. Pompeo, ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu'nu (CAATSA) kastederek, kanunların Türkiye'ye yaptırım uygulamayı gerektirdiğini söyledi.

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Rus S-400 hava savunma sistemini teslim alan Türkiye'ye karşı müeyyide paketi hazırladığı, ancak uygulama için 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 3'üncü yıl dönümü merasimlerinin geride kalmasını beklediği belirtiliyor. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imzası ile Washington Post’ta yayımlanan makalede, “Kanunlar müeyyide uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan (Donald) Trump da bu kanunlara uyacak.” dedi. 

Pompeo'nun atıf yaptığı kanun, 2017 yılından beri yürürlükte olan ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu. Söz konusu düzenlemede askeri ve mali müeyyideler yer alıyor.   

ERDOĞAN: ARKASI GELECEK

12 Temmuz Cuma günü ilk teslimatı başlayan ve hafta sonu da devam eden S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arkası gelecek.” demişti.

Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber S-400'de Trump da o kanuna uyacak! Sonraki Haber >>

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...

ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:56:37