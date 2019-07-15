S-400'de Trump da o kanuna uyacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Rus S-400 hava savunma sistemini teslim alan Türkiye'ye karşı müeyyide paketi hazırladığı, ancak uygulama için 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 3'üncü yıl dönümü merasimlerinin geride kalmasını beklediği belirtiliyor.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo imzası ile Washington Post’ta yayımlanan makalede, “Kanunlar müeyyide uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan (Donald) Trump da bu kanunlara uyacak.” dedi.





Pompeo'nun atıf yaptığı kanun, 2017 yılından beri yürürlükte olan ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Etme Kanunu. Söz konusu düzenlemede askeri ve mali müeyyideler yer alıyor.







ERDOĞAN: ARKASI GELECEK





12 Temmuz Cuma günü ilk teslimatı başlayan ve hafta sonu da devam eden S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arkası gelecek.” demişti.







Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu.