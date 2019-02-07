'S-400 ve Venezuela altını alırsanız yaptırım gelir'

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Ankara'da bir grup gazeteciye konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili Türkiye'nin hem Rusya'dan S-400, hem ABD'den Patriot füzeleri almasının mümkün olmayacağını belirterek "Türkiye, S-400 alırsa ABD, Türkiye'ye Patriot'ların satışı için yürüyen süreci durduracaktır, ABD hükümetinin görüşü bu yöndedir" dedi.







ABD'li yetkili, "Burada gerçekten iki yol var; birinci yol, Türkiye ile ABD arasındaki iyi askeri işbirliğinin süreceği, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak ve Türkiye'nin yaptırıma maruz kalma olasılığını ortaya çıkarmayacak bir yol, diğeri ise iyi sonuçlar doğurmayacak bir yol. Bir ortak ve bir dost olarak Türkiye'nin, böyle sorunlara yol açmayacak yolu seçeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.





'TÜRKİYE S-400 ALIRSA F-35 PROGRAMINA KATILIMI TEHLİKEYE GİRER'





Türkiye'nin Rusya'dan almayı kararlaştırdığı ve Rusya'nın, teslimatın bu yılın Ekim ayında yapılacağını açıkladığı S-400 füzeleri konusunda konuşan yetkili, şunları söyledi:





"Türkiye, S-400 alma yolunda ilerlerse, bu, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atacak ve Türkiye'nin, bu konuda ABD yaptırımlarına maruz kalmasının önünü açacak. Türkiye'nin, S-400 yerine NATO sistemleriyle uyumlu bir hava savunma sistemi almasını isteriz. S-400'e alternatif olarak Türkiye'ye iyi bir teklif sunduk. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz, fakat bu savunma sistemi alımı, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak, Türkiye'nin ABD yaptırımlarına muhatap olma olasılığını ortaya çıkarmayacak ve Türkiye'nin NATO yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde olmalı. Son birkaç aydır Türkiye'ye yapılacak Patriot teklifi üzerinde çalıştık ve teklif yapıldı. Bu teklif değerlendiriliyor. Türkiye'nin iyi bir tercih yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü burada gerçekten iki yol var; birinci yol, Türkiye ile ABD arasındaki iyi askeri işbirliğinin süreceği, Türkiye'nin F-35 programına katılımını tehlikeye atmayacak ve Türkiye'nin yaptırıma maruz kalma olasılığını ortaya çıkarmayacak bir yol, diğeri ise iyi sonuçlar doğurmayacak bir yol. Bir ortak ve bir dost olarak Türkiye'nin, böyle sorunlara yol açmayacak yolu seçeceğini umuyoruz."





'TÜRKİYE S-400 ALIRSA ABD PATRIOT SATIŞINI DURDURUR'





Türkiye'nin Rusya'dan alınacak S-400 füzeleriyle birlikte ABD'den alınacak Patriot füzelerinin birlikte kullanılabileceği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren ABD'li yetkili, "Türkiye, S-400 alırsa ABD, Türkiye'ye Patriot'ların satışı için yürüyen süreci durduracaktır, ABD hükümetinin görüşü bu yöndedir" dedi.





'TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI HAKKINDA KANIT BEKLİYORUZ'





Tutuklu ABD'li konsolosluk çalışanlarının durumu hakkında da konuşan ABD'li yetkili, "Konsolosluk çalışanlarımızın tutuklu olmasını gerektirecek güvenilir bir kanıt halen sunulmuş değil. Bu çalışanlar için diplomatik dokunulmazlık talebimiz yok, bu yönde talebimiz olduğunu söyleyen Sayın Dışişleri Bakanı (Çavuşoğlu) yanlış bilgilendirilmiş olmalı. Bu çalışanların diplomatik dokunulmazlığı olamaz, fakat bu insanlar bizim çalışanlarımız; savcıların ya da polisin suçlamalarına dayanak yapılan görüşmeleri, telefon görüşmeleri, bizim talimatımızla yerine getirdikleri görevleriydi. Dört yıl önce görüştükleri kişilerin daha sonra Gülenci olarak suçlanacaklarını o zaman bilmemizin olanağı yoktu, aradıkları kişiler o dönem emniyet mensuplarıydı. Onların tutuklu olmaları bizim için bir endişe kaynağı, halen tutuklu olmalarını gerektirecek güvenilir kanıt sunulmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.





'VENEZÜELLA ALTINLARINI ALANLAR ABD YAPTIRIMLARINA MARUZ KALABİLİR'





Venezüella'da Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesini "Venezüella'da kalan son meşru demokratik kurumun başkanının, Venezüella demokrasisini kurtarma çabası" olarak gördüklerini ve Türkiye'yi de "Guaido'yu destekleyen demokrasi topluluğuna" katılmaya çağırdı.





ABD'li yetkili, şu anda Venezüella altınlarının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere satıldığı haberleriyle ilgili ise "Venezüella'ya halihazırda uyguladığımız yaptırımlar var. Venezüella'yla ticaret yapan tüccarlar, ABD'nin yaptırım rejimine muhatap olabilirler. Şu andaVenezüella'yla iş yapan Türkiye'den ya da diğer ülkelerden tüm şirketlere, yaptıkları ticaretin ABD yaptırımları kapsamına girip girmediği konusunda çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Ben Türkiye'de altın ticareti yapan bir tüccar olsaydım şu anda Venezüella'dan altın alma konusunda çok çok dikkatli olurdum, bu pek akıllıca bir şey gibi görünmüyor" diye konuştu.



