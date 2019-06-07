S-400 ve F-35 krizi derinleşiyor: ABD Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeyecek

Rusya'dan satın alınan S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi yaklaştıkça, ABD'nin yaptırımlarına yenileri ekleniyor.





Ankara'nın S-400'leri Türkiye topraklarına yerleştirme kararından vazgeçmesi için sözlü ve fiili her türlü yaptırımı deneyen ABD, son olarak ABD'de F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesi yönünde karar aldı.





BBC Türkçe'nin Reuters'dan aktardığına göre, Türkiye S-400'lerin yaz aylarında teslim alınması ve şimdiden üzerinde konuşulan askeri üslerden birine yerleştirilmesi konusunda kararlı görünürken, ABD de Türkiye'den gidecek ve F-35 eğitimi alacak yeni pilotların eğitimlerini durduracak.





Washington, S-400'leri F-35'lere bir tehdit olarak görüyor ve savaş uçaklarının açıklarının Rus yapımı hava savunma sistemi tarafından tespit edilip hem NATO hem de ABD aleyhine kullanılabileceği endişesini taşıyor.





Ankara ise, bunun mümkün olmadığını savunuyor.





Habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı personel ABD'nin Arizona eyaletindeki Luje Hava Üssü'nde F-35'in kullanımı ve bakımı konusunda eğitim almaya devam ediyor. Reuters'a konuşan iki ABD'li kaynak, Washington'un kararının eğitim alan mevcut personele yönelik olmadığını, Arizona'daki pilotların eğitiminin devam edeceğini ifade etti. Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde TSK'ya bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.





Türkiye aynı zamanda F-35'in bazı parçalarını üreten ülke konumunda ve ana üretici Lockheed Martin firmasına 116 uçak karşılığında dokuz milyar dolar ödeyecekti.





Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'ya düzenlediği bir ziyaret sırasında Japonya'nın 100 adet F-35 alacağını duyurmuştu.





Böylece, şirketin Türkiye'den kaynaklanacak bir mali kayıp yaşamasının da önüne geçilmiş olacak.





Bu hamle, ABD yönetimi tarafından Türkiye'ye uygulanacak F-35 ambargosu konusunda da elini rahatlatacak.





CNBC, ABD'nin Ankara'ya S-400'lerden vazgeçmesi için haziran ayının ilk haftasına kadar süre tanıdığını duyurmuştu.





AKP hükümeti ise, Rusya'dan S-400 alımının bitmiş bir anlaşma olduğunu söylüyor ve ilk teslimatın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade ediyor.





Savnma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını duyurmuştu.





Geçen hafta bir konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı vekili Katie Wheelbarger, Türkiye'nin S-400'leri alıım işlemini tamamlamasının F-35 programı için yıkıcı sonuçları olacağını söylemiş, "S-400 F-35'leri vurmak için tasarlanmış bir Rus sistemi. Rusya'nın böyle bir istihbarat edinme fırsatını kaçıracağını düşünmek mantıksız olur" demişti.





Reuters haber ajansı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un yeni pilotların gelişinin durdurulduğu yönündeki bilgiyle ilgili yorum yapmadığını, ancak Ankara'ya Patriot hava savunma sistemi satışında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.