Samanyolu Haber /Ekonomi / S-400 restleşmesi piyasaları çarptı: Dolar ve borsada süratli değişim /22 Mayıs 2019 14:31

S-400 restleşmesi piyasaları çarptı: Dolar ve borsada süratli değişim

Dolar bugün de yükselişine devam ederken Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor.

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ABD’nin S-400 konusunda 2 hafta mühlet vermesi ve ağır müeyyidelere başlayacağı muhtırasına Milli Savunma Bakanı Akar muhtemel müeyyidelere karşı tedbirli olduklarını ve S-400 anlaşmasının bittiğini açıklayarak cevap verdi. 

Piyasalar iki ülke arasındaki restleşme sebebiyle diken üstünde.

S-400 gerginliği ve ABD ile ilişkilerde tansiyonun yükseleceği endişeleri ile TL'de değer kaybı hızlandı. 

Dolar Türkiye saati ile 14:30'da 6,10 TL seviyesine çıktı. Euro ise 6,81 TL’ye yükseldi.

BORSA SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Dün 85 bin puan altını test eden Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi bugün TSİ 14:30'da yüzde 0,80 kayıpla 84 bin 630 puana gerileyerek 17 Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.
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