Samanyolu Haber /Gündem / S-400 parçaları gelmeye devam ediyor... İkinci gününde uçaklar Ankara'ya yükleriyle indi /13 Temmuz 2019 10:14

S-400 parçaları gelmeye devam ediyor... İkinci gününde uçaklar Ankara'ya yükleriyle indi

S-400 sisteminin parçalarının ikinci grubunu taşıyan Rus uçağı Mürted Havalimanı'na indi.

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S-400 sevkiyatının ikinci gününde, sisteminin parçalarını taşıyan İlyushin modeli Rus kargo uçağı, Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı. 

Yeni parçalar TIR'larla hangarlara götürülecek. 

20 adet güdümlü füze yaz sonunda gelecek

Rus haber ajansı TASS ise ismini açıklamayan bir Rus askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, füze tedarikinin üçüncü kısmının yaz sonunda yapılacağını ve 120 adet güdümlü füzenin yük gemileri ile taşınacağını açıkladı.
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