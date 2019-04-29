S-400 kararı bir gecede verilmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "NATO üyesiyiz ve AB'ye tam üyelik için başvurumuzu yaptık. Fakat iki kişi lazım dans edebilmek için. Tek kişi, tek başına tango yapamaz. Türkiye'nin tek başına her şeyi yapmasını beklemeyin. Dolayısıyla her şey başarısız olduğunda da Türkiye'yi suçlamayın." dedi.







İbrahim Kalın bugün Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Stiftung işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019'un açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında kriz sebep olan S-400 hava savunma sistemine de temas etti.





"ENDİŞELERİMİZ CİDDİYE ALINMAYINCA..."





İbrahim Kalın, S-400 sistemini satın alma kararının bir gecede gerçekleşmediğini, defalarca toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bu zaman içinde Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ciddiye alınmadığını söyledi.







Bunun üzerine Türkiye'nin S-400 almaya karar verdiğini ve bir bombardımana tabi tutulduğunu kaydeden Kalın, "Sürekli olarak NATO'daki statüden bahsediliyor. Türkiye'nin artık güvenilir bir ortak olmadığı söyleniyor. Özellikle Transatlantik müttefik bölgesinde güvenilir olmadığımız, çünkü Rusya'ya yanaştığımız söyleniyor. Bütün bu konulara baktığımız zaman şunu aklımızda tutmamız size verdiğim kısa evveliyat her şeyini anlatıyor." dedi.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerini kale almadığını iddia etti.





BUNA HİÇ ŞÜPHE YOK





Küresellik ne kadar ileri giderse gitsin, ne kadar dünya vatandaşı olunsa da tabiiyetlerin çok önemli olduğunu ifade eden Kalın, şu ifadelerini kullandı:





"Türkiye, Batı güvenlik mimarisinin bir parçasıdır. NATO üyesiyiz ve AB’ye tam üyelik için başvurumuzu yaptık. Bizim yapacak çok işimiz var, buna hiç şüphe yok. Bunu biz ortaklıklarla, müttefiklerimizle, arkadaşlarımızla yapmak istiyoruz. Böyle bir güvensizlik çağında herkes birbirini, Türkiye'nin güvenlik çekincelerini anlamak zorunda."





"KÜÇÜK BİR İHTİMAL DAHİ OLSA BU KONUYA MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIZ”







Kalın, "S-400'leri yerleştirdiğiniz zaman NATO'nun entegre hava savunma sisteminin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Eğer siz F-35 almayacaksanız ve hava kuvvetlerinizin mevcut uçakları değiştirmesi lazım filo yaşlılığı sebebiyle. Nükleer paylaşımın geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:





"S-400'ü NATO savunma sistemine entegre etmeyeceğimizi söyledik. Bunlar uzun menzilli savunma bataryaları olarak konuşlandırılacak. S-400'ler ile ilgili ABD'nin kaygısı şu yönde, F-35 savaş uçaklarının taktik bilgilerinin açılacağı kaygısı var. Bizim uzmanlarımıza göre bu kaygılar tamamen temellendirilmiş kaygılar değil."





KALIN: S-400, NATO İÇİN TEHDİT DEĞİL





Kalın şöyle devam etti: "Çünkü eğer S-400'ün hassas veriye erişim kabiliyeti olsaydı Ruslar bunu çoktan elde etmiş olurdu. Türkiye'nin bunu satın alıp konuşlandırmasının gereği yoktu. Rusya ve Suriye'de S-400 var. İsrail de F-35 uçuruyor etrafta. S-400’lerin bu hassas veriye erişim kabiliyeti olsaydı, zaten bunu şu ana kadar çoktan elde etmiş olurlardı. Bunun NATO'nun hava savunma sistemine bir tehdit oluşturacağını düşünmüyoruz. Küçük bir ihtimal dahi olsa bu konuya müdahale etmeye hazırız."



