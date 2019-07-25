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S-400 hediyesi: Rusya'dan Türklere vize rejiminde değişiklik
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S-400 hediyesi: Rusya'dan Türklere vize rejiminde değişiklik
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25 Temmuz 2019 14:43
S-400 hediyesi: Rusya'dan Türklere vize rejiminde değişiklik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamasını kaldırdı.
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S400 kararıyla Türkiye ile yakınlaşan Rusya'dan jest geldi. Rusya, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında değişikliğe gitti.
Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.
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