Samanyolu Haber /Gündem / S-400 hediyesi: Rusya'dan Türklere vize rejiminde değişiklik /25 Temmuz 2019 14:43

S-400 hediyesi: Rusya'dan Türklere vize rejiminde değişiklik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamasını kaldırdı.

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S400 kararıyla Türkiye ile yakınlaşan Rusya'dan jest geldi. Rusya, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında değişikliğe gitti.

Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.
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