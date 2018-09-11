Ryanair pilotları iş bırakıyor

Merkezi Frankfurt’ta bulunan Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’nın en büyük ekonomik havayolu şirketlerinden Ryanair’in pilotları için Almanya’da ‘çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi’ görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu kaydedildi.





İş bırakma eyleminin yarın saat 03.01 ile perşembe günü saat 02.59 arasında gerçekleşeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, grevin Almanya’daki tüm uçuşları etkileyeceği belirtildi.





VC Toplu Pazarlık Politikası Müdürü Ingolf Schumacher, “Ağustos başlarındaki açık grev sinyallerine rağmen müzakere masasında hala bir sonuç yok. Sonunda çözümler bekliyoruz” dedi.





İrlanda havayolu şirketi, anlaşmazlığın İrlandalı bir ara bulucu tarafından çözülmesi gerektiğinde ısrar ediyor. VC ise İrlandalı bir ara bulucunun Alman yasası hakkında yeterli bilgiye sahip olamayacağını ve bu nedenle bu davada hakem olarak hareket etme yetkisinin bulunmadığını savunuyor. VC, söz konusu grev girişimiyle Ryanair pilotları için çalışma koşullarının ve çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.