Samanyolu Haber /Dünya / Rüzgar sebebiyle yolcu uçağı ses hızı sınırını aştı /20 Şubat 2019 13:37

Rüzgar sebebiyle yolcu uçağı ses hızı sınırını aştı

Virgin Atlantic Havayolları'na ait bir yolcu uçağı yeni bir rekor kırdı. Uçak 35 bin feette ses hızını aşarak 48 dakika önce indi.

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İngiliz Virgin Atlantic Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Los Angeles-Londra seferi sırasında yüksek irtifadaki hava akımı sayesinde saatte 1289 kilometreye çıkarak hız rekoru kırdı. ABD’nin Philadelphia kenti üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra’ya planlanandan 48 dakika önce indi.
 
Pilot Peter James, Twitter mesajında “Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim” dedi. Daha önce aynı model bir uçak 1248 kilometre hıza ulaşmıştı.

Bu hızdaki sürükleme kuvveti ve diğer aerodinamik etkilere göre tasarlanmadıkları için ticari uçaklar ses duvarını aşamıyor. Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor. 

BBC Türkçe
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