Rüya yorumlamaya 2 müebbet!

ALİ ÜNAL’A 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET: YAZI YAZMIŞ, ÇEVİRİ YAPMIŞ VE RÜYA YORUMLAMIŞ!





Uşak’ta geçen yıl tutuklanan Ünal’la ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 228 sayfalık iddianamede, Ünal’ı, sözde ‘F…/PDY yöneticisi olduğu, Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu, kitaplarının çevirisini yaptığı, 46 kez yurt dışına çıktığı, bu yurt dışı gezilerinin büyük bölümünde Gülen ile görüştüğü bilgisine yer verildi.





İddianamenin delilden ziyade yorumların yapılması dikkat çekti. Ali Ünal’ın Gülen’in kitaplarının İngilizce çevirisini yaptığı, “rüya görme ve rüya yorumlama” konularında kendisine itimat edilen kişilerden birisi olduğu kaydedildi.



