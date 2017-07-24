Samanyolu Haber /Gündem / Rüya yorumlamaya 2 müebbet! /24 Temmuz 2017 17:41

Rüya yorumlamaya 2 müebbet!

15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlar kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan gazeteci-yazar ilahiyatçı Ali Ünal hakkındaki iddianame yaklaşık bir yol sonra tamamlanabildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde ‘F…/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ünal hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29,5 yıl hapis cezası istendi. Ünal’a yöneltilen suçlar ise ‘yazı yazması, çeviri yapması ve rüya yorumlaması!’ oldu.

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ALİ ÜNAL’A 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET: YAZI YAZMIŞ, ÇEVİRİ YAPMIŞ VE RÜYA YORUMLAMIŞ!

Uşak’ta geçen yıl tutuklanan Ünal’la ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 228 sayfalık iddianamede, Ünal’ı, sözde ‘F…/PDY yöneticisi olduğu, Fetullah Gülen  ile doğrudan irtibatlı olduğu, kitaplarının çevirisini yaptığı, 46 kez yurt dışına çıktığı, bu yurt dışı gezilerinin büyük bölümünde Gülen ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

İddianamenin delilden ziyade yorumların yapılması dikkat çekti. Ali Ünal’ın Gülen’in kitaplarının İngilizce çevirisini yaptığı, “rüya görme ve rüya yorumlama” konularında kendisine itimat edilen kişilerden birisi olduğu kaydedildi.

 
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