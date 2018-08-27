Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya yönelik yeni ABD yaptırımları yürürlüğe girdi /27 Ağustos 2018 11:52

Rusya'ya yönelik yeni ABD yaptırımları yürürlüğe girdi

ABD'nin eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımlar bugün yürürlüğe girdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı belgesine göre, yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması; silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklandı.

Pakette ayrıca Rusya'ya hiçbir kurum, ajans tarafından veya ABD hükümetinden hiçbir araç üzerinden kredi, kredi garantisi ya da finansal destek sağlanmaması öngörüldü.

UZAY VE SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ ALANINDAKİ TEKNOLOJİLERİN İHRACATI YAPTIRIM KAPSAMINA ALINMADI

Uzay alanında ve sivil havacılık güvenliği alanında teknolojilerin ihracat ve yeniden ihracatı ise yaptırımların dışında tutuldu. Yaptırımların aksi bildirilmedikçe en az 1 yıl yürürlükte kalacağı belirtildi.

Karara gerekçe olarak  ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının korunması gösterildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya ekonomi ağırlıklı yeni yaptırımlar uygulanacağını daha önceden açıklamıştı.

Rusya ise yeni yaptırımlara prensip gereği karşılık verileceğini bildirmişti.
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